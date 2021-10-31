В Украине разрешили делать прививки от коронавируса COVID-19 всем детям от 12 лет и старше, а не только тем, кто относится к группе риска, как было раньше.

Это предусмотрено приказом Министерства здравоохранения от 13 октября.

Если возникнет дефицит вакцин, то в первую очередь будут делать прививки детям от 12 лет и взрослым, которые имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Отмечается, что использование вакцины Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, следует отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть привиты.

Вакцина Pfizer для детей старше 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Отметим, за сутки 30 октября в Украине 177 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

Также, согласно данным Минздрава, 94% госпитализированных от COVID-19 на прошлой неделе – не были вакцинированы.

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