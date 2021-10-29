Новый штамм коронавируса "Дельта" все чаще поражает детей. Однако родители не сразу могут распознать болезнь.

О симптомах и течении болезни именно у маленьких пациентов рассказала санитарная врач Львовской области, руководительниця Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко, передает ТСН.иа .

Врачи стран, где штамм "Дельта" было выявлено ранее, сообщали, что увеличилось количество детей и подростков, которые болеют на коронавирус. Такая же картина наблюдаеєтся и в Украине.

По словам львовского врача, в области увеличилось количество детей, которым ставят диагноз "коронавирусная инфекция". Однако у маленьких пациентов эта болезнь может напоминать обычную простуду.

Родители и малыши жалуются на незначительное повышение температуры, даже до 37, насморк. А то что это COVID-19 становится понятным только во время обследования.

"Во Львовской области значительно увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении. Если обычно госпитализировали 10-12 детей, то сейчас 44 ребенка находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" с диагнозом COVID-19 ",- рассказала Наталья Иванченко.

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