Новый штамм коронавируса "Дельта" все чаще поражает детей. Однако родители не сразу могут распознать болезнь.
О симптомах и течении болезни именно у маленьких пациентов рассказала санитарная врач Львовской области, руководительниця Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко, передает
Врачи стран, где штамм "Дельта" было выявлено ранее, сообщали, что увеличилось количество детей и подростков, которые болеют на коронавирус. Такая же картина наблюдаеєтся и в Украине.
По словам львовского врача, в области увеличилось количество детей, которым ставят диагноз "коронавирусная инфекция". Однако у маленьких пациентов эта болезнь может напоминать обычную простуду.
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Родители и малыши жалуются на незначительное повышение температуры, даже до 37, насморк. А то что это COVID-19 становится понятным только во время обследования.
"Во Львовской области значительно увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении. Если обычно госпитализировали 10-12 детей, то сейчас 44 ребенка находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" с диагнозом COVID-19 ",- рассказала Наталья Иванченко.
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