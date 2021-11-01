Уже сегодня в больницы Краматорска, Бахмута, Константиновки, Волновахи, Марьинки, Селидово, Мирнограда, Славянска, Торецка и Лиманского района были отгружены первые 32 тонны кислорода от металлургических предприятий Мариуполя. Транспортировку жидкого кислорода осуществляет подрядная организация, которая определена для этих целей руководителями Донецкой ОГА. В течении недели металлургические предприятия Группы Метинвест передадут больницам региона еще 48 тонн кислорода. Для стабильного обеспечения больниц региона, с Донецкой ОГА согласован график отгрузки. В дальнейшем объемы могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области, пишет "Метинвест".

- Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины, – рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас ШЕВЧЕНКО. – Работники нашего предприятия со всей ответственностью относятся к такому важному делу, ведь в ситуации, когда кислород спасет жизни близких людей, к сожалению, сегодня может оказаться каждый. Мы готовы помогать и дальше, но очень важно, чтобы каждый помнил, применение кислорода – критическая стадия, которую важно не допустить, пройдя полный курс вакцинации.

Напомним, Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова активно помогает украинским медикам в борьбе с пандемией, обеспечивая больницы оборудованием и медикаментами. Только в октябре Метинвест поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

Также напомним, с начала пандемии инвестиции Группы Метинвест в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.