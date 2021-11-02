Украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.
«Пять кораблей плывет: четыре – для ДТЭК и один – для государственной «Центрэнерго», – сказал он.
Госкомпания «Центрэнерго», которая последние несколько месяцев работает минимальным составом оборудования из-за нехватки угля, получила средства на его закупку благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК «Нафтогаз Украины».
Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.
Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.
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В середине октября советник премьера Юрий Бойко заявил, что «ДТЭК Энерго», исходя из показателей накопления угля и заключенных импортных контрактов, будет способна работать в ОЗП в штатном режиме, хотя и будет иметь незначительные остатки топлива.
13 октября ДТЭК экстренно отгрузил государственной «Центрэнерго» и частной «Донбассэнерго» около 50 тыс. т для недопущения их остановки.