Приказ Министерства инфраструктуры по ограничению срока эксплуатации грузовых вагонов в случае его принятия приведет к кризису в украинской экономике. Но прежде всего это станет катастрофой для Укрзализныци, ведь у нее нет 50 миллиардов гривен для того, чтобы закупить новые вагоны вместо тех, что придется списать.



Об этом заявил президент Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак на пресс-конференции, посвященной инициативе МИУ.

"Если он (приказ – ред.) будет принят, то до 2028 года придется списать где-то 75 тыс. единиц подвижного состава. Прежде всего, полуагонов и зерновозов. В частности, УЗ должно либо построить на своих собственных мощностях, либо приобрести от 15 до 20 тыс. единиц подвижного состава. Но УЗ никогда не выполняет свою инвестиционную программу. Поэтому, скорее всего, УЗ что-то построит, но это будет явно не 20 тыс. вагонов», - пояснил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что для этого компании необходимо привлечь 50 млрд грн, но откуда возьмутся эти средства - непонятно. Еще 60 млрд должны выложить частные компании, для замены списанного парка вагонов. Однако у бизнеса таких денег нет.

"Если делается такая масштабная программа, то, по крайней мере, должны быть какие – то упоминания относительно источников финансирования или льготные кредиты, компенсация процентной ставки даже в коммерческих банках-словом, рыночные механизмы по государственной поддержке. Но никакого упоминания о них нет», - подчеркнул Гусак.

Именно поэтому, по его словам, самым вероятным сценарием является тот, где из-за нехватки средств более 30 тыс. вагонов так и не будут построены, что создаст коллапс на рынке перевозок.

«Мы оцениваем этот дефицит через несколько лет в 20-30 тыс. полувагонов. Он приведет к прямому спаду производства-когда УЗ просто не будет вагонов для того, чтобы доставить продукцию от производителя к потребителю. Кроме того, по нашим оценкам, УЗ может потерять до 20% своих грузов. То есть, потери будут составлять 10-15 млрд. грн только для УЗ. И еще десятки миллиардов гривен потеряет экономика Украины», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что экономика Украины только начала понемногу оправляться от пика коронакризи, которая была в прошлом году, и которая привела к падению промышленного производства в стране.

"Теперь же мы можем получить очередной удар. Можно это назвать ударом в спину экономике», - резюмировал эксперт.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало приказ, согласно которому грузовые вагоны будут списывать не по техническому состоянию, как в ЕС, а исключительно по возрасту. Против этого решения выступили промышленные и аграрные ассоциации, и призвали власти не допустить создания искусственного дефицита вагонов, который может привести к коллапсу на рынке перевозок.