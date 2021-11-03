Недавно в одном из поселков Николаевской области женщине не могли вызвать семейного врача на дом - заболевшей было трудно дышать, однако врач отказывалась приходить.

Пенсионерке 4 раза вызывали скорую помощь. Врачи говорили, что только семейный врач может выписать направление на анализы и прием к узкому специалисту. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Сама же женщина добраться к семейному врачу не могла. Кроме того, врач не хотела пообщаться с пациентом даже дистанционно, чтобы направить женщину на всеобщее обследование.

"Мы уже к ней четыре раза вызывали скорую помощь. Маме было тяжело передвигаться даже по комнате. Она ходит на двух палочках. Началась сильная одышка. Она улавливает воздух — ей просто не хватает", — вспоминает Анна.

Валентина Тарасовна в итоге попала в больницу и умерла через двое суток после госпитализации. По словам врачей, если бы женщина раньше получила помощь, то могла бы выжить.

В Минздраве рассказали, что необходимо делать в таких случаях, кому писать жалобы или звонить.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак объяснила, что врач должен помочь пациенту, и прийти домой, если он сам не может прийти к врачу. Тем более, когда пациент обращается неоднократно.

Если семейный врач отказывается приходить, то нужно обращаться к его руководству. Это может быть глава территориальной громады или департамент здравоохранения области.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.