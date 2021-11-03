Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского продолжает поставлять кислород в больницы Мариуполя. Как сообщается на сайте Метинвеста, эта помощь – системная и безвозмездная: с 25 по 31 октября медучреждениям передали уже 93,76 тонны жидкого и 12,46 тысяч кубометров газообразного кислорода. Часть его впервые доставили Скадовской центральной городской больнице Херсонской области, также в планах – расширить границы помощи до Донецкой области: на этой неделе туда бесплатно поставят 80 тонн кислорода.

Четвертая волна пандемии коронавируса отличается высоким уровнем госпитализации среди больных и острой потребностью в кислородной терапии. Врачи отмечают: без стабильных поставок кислорода от меткомбината имени Ильича было бы сложно справляться с таким количеством пациентов в стационаре.

Только за прошлую неделю, с 25 по 31 октября, больницам Мариуполя отгрузили 74,58 тонны жидкого и 12,46 тыс. кубометров газообразного кислорода. Основную часть распределили среди медучреждений, которые оказывают помощь ковидным больным.

«Мы видим, как пандемия коронавируса набирает обороты, и понимаем, какую колоссальную нагрузку испытывает система здравоохранения Украины. Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского пришли на помощь, организовав поставки кислорода по всей стране. При необходимости объемы поставок будут увеличены», - отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена КОНДАЛОВА.

В 2020 году Ринат Ахметов, совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом «Шахтер» и Фондом Рината Ахметова пришел на помощь стране в борьбе с коронавирусом. В рамках проекта Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине» на эти цели было выделено более 450 млн грн.

Проект помог выжить 1,4 млн человек: свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 207 аппаратов ИВЛ, а также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков: все это было распределено в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.