Эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал, что если проанализировать, то в истории Украины были периоды, когда запасов газа в подземных хранилищах было меньше, чем сейчас, но с одним«но».

Об этом он рассказал в новом выпуске своего блога «Честный взгляд на экономику».

«В 2016 году при вхождении в отопительный сезон мы имели где-то14 миллиардов м3 газа, которые находились в хранилищах. И это меньше, чем мы имеем сейчас. Но я хочу сказать об одном важном нюансе. Потому что нельзя нынешние запасы газа сравнивать с теми запасами, которые были несколько лет назад. И речь идет о транзите газа через Украину, потому что в данный отопительный сезон мы входим с условно достаточными запасами газа на фоне критически низких объемах транзита», - акцентировал он.

Кущ сказал, что если мы возьмем 2016 год, в котором запасы газа в Украине были меньше, чем сейчас, то транзит газа тогда через территорию Украины составлял примерно 82 миллиарда м3. На сейчас Россия через Украину транзитировала примерно 32 миллиарда м3газа, сообщил он, и до конца года транзитирует еще примерно 8 миллиардов м3. Таким образом, выполнив свои контрактные обязательства, подтвердил он, в соответствии с пятилетним соглашением на транзит.

«По этому соглашению Россия до 2025 года должна транзитировать начиная с 2021 года через украинскую ГТС по 40 миллиардов м3газа в год. Мы видим, что объемы транзитного газа сократились примерно в два раза. И мы впервые входим в отопительный сезон на фоне таких низких объемов транзита газа.Конечно, запасы газа в наших хранилищах условно достаточны, но на фоне рекордно низких объемов транзита газа через нашу ГТС мы входим в полосу серьезных технических и технологических рисков», - резюмировал он.

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