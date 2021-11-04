Этот период окажет сильное влияние на то, что происходит вокруг человека - у людей возможны вспышки вспыльчивости, агрессии и даже депрессии.
Новолуние в ноябре 2021 наступит 5 числа и пройдет оно в созвездии Скорпиона. Случится это в 23:15 по Киеву. Период новолуния, считают знатоки тонких энергетических сфер, непростые.
Politeka.net расскажет, каким будет новолуние в ноябре и как его пережить.
В это время людям более свойственна активность во всех делах, что нередко приводит к проявлениям агрессии, капризности, сарказму в отношениях, и нередко даже - к ксенофобии.
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5 ноября крайне важно избегать конфликтов и контролировать эмоции. Лучше отложить на более благоприятный период: принятие важных решений, поездки, бракосочетание, смену работы, манипуляции с финансами, новые знакомства, хирургические операции.
Также новолуние приводит к энергетическому спаду, организм становится слабее. В этот период лучше отказаться от больших физических нагрузок, неправильного рациона и злоупотребления спиртными напитками, выделив больше времени для отдыха.
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