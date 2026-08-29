У Херсонській області триває підготовка до опалювального сезону 2026–2027 років: понад 36 тисяч домогосподарств потребують твердого палива, а міжнародні партнери вже приймають заявки на грошову допомогу.

Жителі Херсонської області готуються до чергового складного опалювального сезону. У громадах активно шукають рішення, як обігріти домівки та підтримати населення — особливо пенсіонерів та інші вразливі категорії, для яких відсутність палива взимку може стати критичною.

Як повідомляє видання Bilozerka.Info, наприкінці липня відбулася обласна нарада під головуванням заступника начальника Херсонської ОВА Євгенія Ігнатенка щодо підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років. Херсонська ОВА зібрала дані про потреби населення деокупованих територій і передала їх Управлінню Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Скільки родин потребують палива: повна розкладка

За даними ОВА, у звільненій частині Херсонської області налічується 64 353 домогосподарства. З них 36 495 — тобто більше половини — потребують забезпечення твердим паливом. Розподіл за формою допомоги виглядає так:

6 759 родин — потребують дров або брикетів у натуральній формі (безпосередньо паливом);

— потребують дров або брикетів у натуральній формі (безпосередньо паливом); 32 812 родин — мають потребу в грошовій допомозі на придбання палива;

— мають потребу в грошовій допомозі на придбання палива; 20 592 домогосподарства — потребують покриття витрат на централізоване, газове або електричне опалення.

Станом на кінець серпня у громадах уже прийнято орієнтовно 60–70% від усіх заявок. Паралельно на спільній нараді у серпні заступник начальника Білозерської селищної військової адміністрації Олексій Журавленко разом із керівником Агенції регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Олегом Кулакевичем та представниками інших громад напрацьовували алгоритми допомоги від міжнародних донорів.

Скільки грошей дають на паливо

Грошова допомога на придбання твердого пічного палива надається за підтримки міжнародних партнерів, зокрема УВКБ ООН. Розмір одноразової грошової допомоги на одне домогосподарство становить від 19 400 до 21 000 гривень на весь опалювальний сезон. Право на виплату мають домогосподарства у прифронтових зонах, які опалюють житло виключно піччю (твердим паливом) і не отримували іншої аналогічної допомоги чи пільг на цей сезон.

Для тих, хто не підпадає під гуманітарні виплати донорів, передбачена можливість оформити житлову субсидію на придбання твердого палива через Пенсійний фонд України.

Доставка під загрозою: чому люди можуть залишитися без допомоги

Попри підготовку та підтримку партнерів, у прибережних селах області дуже гострим залишається питання доставки палива. У Станіславській громаді, яка перебуває в червоній зоні, в таких селах як Олександрівка, Широка Балка та Софіївка, ще залишаються жителі, однак безпекова ситуація залишається вкрай важкою.

Начальник Станіславської СВА Олександр Бабуцький пояснив: «Окупанти на будь-який дим з хати одразу посилають дрон, щоб скинув на оселю гранату. А це призводить до пожежі та знищення будівлі. Тож наразі невідомо, як люди зможуть скористатися «теплою допомогою» та завезти дрова, наприклад, у село». Влада шукає безпечні шляхи розв'язання проблеми логістики.

Як подати заяву на допомогу

Якщо ваше домогосподарство потребує допомоги на тверде паливо на сезон 2026–2027 років, подати заяву можна кількома шляхами:

Офлайн: звернутися особисто до старостату, селищної військової адміністрації або ЦНАПу за місцем проживання.

Онлайн: надіслати заяву з необхідним пакетом документів електронною поштою до місцевої ВА або оформити через вебпортал Пенсійного фонду України чи застосунок «Дія» (якщо оформлюється субсидія).

Які документи потрібні:

заява за встановленою формою;

паспорт громадянина України всіх членів домогосподарства;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про взяття на облік ВПО (за наявності);

документ, що підтверджує наявність пічного опалення у будинку;

банківські реквізити за стандартом IBAN (для отримання грошової виплати).

Зважаючи на те, що у громадах уже прийняли понад половину заявок, жителям Херсонщини радять не зволікати й подати документи якнайшвидше.