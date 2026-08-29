Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для непрацюючих отримувачів військової пенсії, які утримують непрацездатних членів сім'ї. У Пенсійному фонді України пояснили, кому призначають таку надбавку, в якому розмірі її нараховують та які документи потрібні.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області за утриманців передбачені для окремої категорії — непрацюючих пенсіонерів з числа військовослужбовців. Хто має право на таку надбавку та в якому розмірі її нараховують, роз'яснили в Пенсійному фонді України.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на надбавку мають непрацюючі пенсіонери, яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Закон № 2262-ХІІ). Головна умова — на утриманні такого пенсіонера перебувають непрацездатні члени сім'ї.

Перелік непрацездатних членів сім'ї визначено статтею 30 Закону № 2262-ХІІ. Зокрема, до них належать діти до 18 років. Надбавку нараховують лише на тих членів сім'ї, які не одержують інших соціальних виплат.

Надбавку призначають на кожного непрацездатного члена сім'ї окремо — у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Точна сума залежить від актуального прожиткового мінімуму на момент нарахування.

Водночас надбавка не нараховується, якщо член сім'ї вже отримує пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю чи особам, які не мають права на пенсію, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю або допомогу на дітей одиноким матерям.

Як оформити надбавку та які документи потрібні

Перелік документів визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 (зі змінами). Зазвичай потрібні паспорт та ідентифікаційний код заявника, документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, за потреби — рішення суду), а також відомості про спільне проживання з утриманцями. Заяву подають до сервісного центру Пенсійного фонду.

Якщо в сім'ї двоє або більше пенсіонерів, кожного непрацездатного члена сім'ї враховують для нарахування надбавки лише одному з них — за їхнім вибором. За наявності права одночасно на пенсію та надбавку пенсіонер може обрати один із цих видів виплат.

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