Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі, яким виповнилося 70 років і більше, нараховуються щомісяця разом із пенсією. У Пенсійному фонді пояснили, які суми додають залежно від віку і чи потрібно кудись звертатися.

Гуманітарна допомога у Запоріжжі — це лише один із видів підтримки літніх мешканців міста. Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі, яким виповнилося 70 років і більше, нараховуються щомісяця разом із пенсією, і їхній розмір залежить від віку людини.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, пенсіонерам від 70 років встановлюється щомісячна компенсаційна виплата, якщо загальний розмір їхніх пенсійних виплат не досягає 10 340,35 гривні. Це розмір середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески і яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

Сума доплати залежить від віку. Людям старше 80 років додають до 570 гривень, пенсіонерам віком від 75 до 80 років — до 456 гривень, а тим, кому від 70 до 75 років, — до 300 гривень.

Таку компенсаційну виплату призначають автоматично з дати досягнення 70, 75 або 80 років. Вона не залежить від виду пенсії, закону, за яким її призначено, тривалості страхового стажу чи того, чи продовжує людина працювати.

Окремо з 1 березня 2026 року діють доплати, які «дотягують» пенсію до визначеного мінімуму. Ті, кому виповнилося 80 років і хто має страховий стаж 20 років (жінки) або 25 років (чоловіки), отримують щомісяця не менше 4 213 гривень.

Пенсіонерам віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років (жінки) або 35 років (чоловіки) пенсію доплачують до 4 050 гривень. А тим, кому ще немає 70 років, але які мають такий самий стаж, гарантують не менше 3 725 гривень.

Чи потрібно звертатися, щоб отримати доплату

Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі нараховуються без додаткових заяв — Пенсійний фонд робить перерахунок автоматично, коли людина досягає відповідного віку. Гроші надходять разом із основною пенсією щомісяця.

Якщо доплату не нарахували, зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього знадобиться паспорт та ідентифікаційний код.

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