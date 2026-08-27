Благодійна організація ADRA Ukraine оформлює фінансову допомогу на опалювальний сезон 2026/27 років — вразливі родини у прифронтових громадах можуть отримати по 19 400 гривень на купівлю твердого палива.

Грошова допомога в Україні перед новим опалювальним сезоном знову доступна жителям прифронтових громад — благодійна організація ADRA Ukraine оформлює виплати по 19 400 гривень на купівлю твердого палива.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на благодійну організацію. ADRA Ukraine входить до глобальної мережі Адвентистського агентства розвитку та допомоги (ADRA). Допомогу реалізують у координації з Shelter Cluster, органами місцевого самоврядування та іншими гуманітарними організаціями.

Хто може отримати гроші на тверде паливо

За даними фонду, вже понад 500 родин почали готуватися до зими за фінансової підтримки програми допомоги на тверде паливо в Дніпропетровській та Харківській областях. Реєстрацію вже провели в Новоолександрівській і Мирівській громадах на Дніпропетровщині, а також у Куньєвській громаді на Харківщині.

Щоб отримати виплату, домогосподарство має відповідати трьом ключовим умовам: проживати в прифронтовій громаді, опалювати житло твердим паливом та мати категорію вразливості. "Для жителів прифронтових територій можливість заздалегідь придбати паливо — це передусім можливість підготувати житло до холодів", — пояснюють організатори.

Найближчим часом команда ADRA Ukraine планує провести реєстрацію домогосподарств у Савинській громаді Харківської області. За оголошеннями про її відкриття варто стежити на сторінці фонду у Facebook.

Яка сума виплати

Вразливим сім'ям, які опалюють свої будинки твердим паливом, нададуть по 19 400 гривень на одне домогосподарство — саме для купівлі палива на зиму. Це дозволяє заздалегідь подбати про тепло й краще підготуватися до опалювального сезону 2026/27 років.

Які документи потрібні для оформлення

Для нарахування грошової допомоги знадобляться банківські реквізити (IBAN) голови домогосподарства. Також на кожного члена сім'ї необхідно надати: індивідуальний номер платника податків, документи, що посвідчують особу (паспорт або посвідку на проживання), а також контактні дані голови сім'ї — номер телефону.

Програма стала можливою завдяки підтримці уряду Сполучених Штатів Америки у співпраці з Польською гуманітарною акцією (PAH).

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