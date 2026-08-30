У Херсонській області переселенцям уже видали 16 тисяч «Карток херсонця». Картка спрощує доступ до гуманітарної допомоги та дає знижки в аптеках і магазинах.

Про ініціативу «Картка херсонця» для внутрішньо переміщених осіб в ефірі медіаплатформи «Вгору» розповіла директорка департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Олена Міхєєва. Програму створила обласна військова адміністрація, щоб підтримати людей, які через повномасштабну війну були змушені залишити свої домівки.

Станом на 27 серпня 2026 року переселенцям видали вже 16 тисяч таких карток. Картка виконує роль інструмента ідентифікації та суттєво спрощує доступ до гуманітарної допомоги.

Отримати «Картку херсонця» можна в центрах підтримки «Вільні разом», які працюють у різних містах України. Наразі таких хабів уже 14 — серед них Київ, Дніпро, Одеса, Кривий Ріг, Кропивницький, а наприкінці липня відкрився новий центр в Ужгороді.

Окрім доступу до гуманітарної допомоги, картка дає можливість користуватися знижками в аптеках і магазинах, а також отримувати інші послуги від місцевого бізнесу, який переїхав із Херсонщини до інших регіонів.

Скільки переселенців зареєстровано на Херсонщині

На деокупованій території Херсонської області на травень 2026 року зареєстровано 48 567 людей зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Загалом на правобережжі Херсонщини на травень 2026 року виплатами допомоги на проживання забезпечені 15 545 переселенців.

Водночас упродовж січня — травня 2026 року виплати допомоги припинили 689 людям зі статусом ВПО.

Як отримати картку

Щоб отримати «Картку херсонця», переселенцям достатньо звернутися до одного з центрів підтримки «Вільні разом». Актуальна контактна інформація всіх 14 хабів опублікована на офіційних ресурсах Херсонської обласної військової адміністрації.