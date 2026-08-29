Перерахунок пенсії з 1 вересня в Вінницькій області не означає автоматичного підвищення для всіх громадян.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Вінницькій області залежатиме не від самого початку осені, а від наявності необхідного страхового стажу та дати попереднього призначення чи зміни виплат, повідомляє Politeka.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, передбачений окремий механізм перегляду виплат. Якщо після призначення або попередньої зміни виплати людина накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, її пенсію можуть перерахувати.

Інформацію про це надає ПФУ.

Водночас враховуються не лише відпрацьовані періоди. За певних умов до розрахунку беруть заробіток, отриманий уже після виходу на заслужений відпочинок. Пенсіонер може залишити попередню базу доходу або обрати варіант, який дасть вигідніший результат.

Якщо після попереднього призначення минуло менше двох років і додаткового стажу ще недостатньо, автоматичної зміни виплати не проводять. Перегляд можливий після досягнення необхідного строку.

Щорічний автоматичний перерахунок для працюючих громадян Пенсійний фонд проводить із 1 квітня, якщо на 1 березня виконані встановлені умови щодо стажу. Тому сама дата 1 вересня не є загальною підставою для такого перегляду.

Важливо також повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів. Це необхідно, оскільки окремі доплати та надбавки передбачені саме для непрацюючих отримувачів виплат.

Таким чином, перерахунок пенсії з 1 вересня в Вінницькій області не означає автоматичного підвищення для всіх громадян: право на зміну суми визначають індивідуально, залежно від стажу, роботи та чинних умов пенсійного забезпечення.

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