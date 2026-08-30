Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують в різни х локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне завдяки приватним господарям, які погоджуються приймати переселенців без орендної плати, пише Politeka.net.

Пропозиції є у Кременчуці, неподалік Полтави та в кількох селах регіону.

У Кременчуці власники готові поселити окремо жінку або маму з дитиною віком від трьох років. Оплата за кімнату не потрібна. Водночас мешканців просять підтримувати порядок і акуратно користуватися майном.

Будинок має кухню, ванну, туалет та централізовану воду. За словами господарів, залишатися там можна до завершення воєнного стану. Деталі щодо поселення вони повідомляють через Viber.

Ще одна пропозиція є в Мачухах, неподалік Полтави. У будинку встановлено газове опалення, є доступ до інтернету, душова кабіна, побутова техніка та санвузол усередині.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують у Козлівщині. Там передбачене спільне проживання. Від нових мешканців очікують взаємоповаги та посильної участі у хатніх справах.

Помешкання обладнане водопостачанням і каналізацією. На випадок перебоїв з електрикою передбачене резервне живлення. Також є літня кухня та інтернет.

На території господарі тримають свійських тварин, тому потенційним мешканцям варто враховувати місцеві правила побуту.

Перед домовленістю про заселення радять перевірити актуальність оголошення, уточнити тривалість перебування, умови проживання та інші важливі моменти.

Нові варіанти з’являються регулярно, а вільні місця можуть швидко займати. Тому зацікавленим переселенцям радять звертатися до власників без тривалого очікування.

Джерело: Допомагай

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