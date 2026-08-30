Перерахунок пенсії з 1 вересня в Кіровоградській області не означає автоматичного збільшення виплат для кожного пенсіонера, повідомляє Politeka.

Для громадян, які продовжують працювати, право на зміну суми залежить передусім від страхового стажу та часу після попереднього призначення чи перегляду.

Інформацію про це надає ПФУ.

Якщо після оформлення виплат людина накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, пенсію можуть перерахувати. При цьому для розрахунку беруть заробіток, на основі якого визначили попередню суму, або дохід, отриманий уже під час роботи після виходу на пенсію, якщо такий варіант вигідніший.

Коли додаткового стажу ще недостатньо, повторний перегляд проводять не раніше ніж через два роки після призначення або попередньої зміни виплат.

Для тих, хто відповідає встановленим критеріям, Пенсійний фонд щороку проводить автоматичний перерахунок із 1 квітня. Підставою є наявність необхідного стажу станом на 1 березня або завершення дворічного періоду після попередньої процедури.

Є правила й для громадян, які звертаються особисто. Якщо заяву разом із необхідними документами подали до 15 числа включно, змінений розмір встановлюють із першого дня поточного місяця. Після 15-го — з початку наступного.

Окрему увагу варто звернути на статус зайнятості. Про працевлаштування або звільнення необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Це важливо через доплати та надбавки, які можуть призначатися лише непрацюючим отримувачам виплат.

Отже, перерахунок пенсії з 1 вересня в Кіровоградській області визначатиметься індивідуальними обставинами людини — тривалістю стажу, датою попереднього перегляду та фактом офіційної роботи.

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