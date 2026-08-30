Перерахунок пенсії з 1 вересня в Хмельницькій області залежить від конкретних обставин отримувача, а не лише від календарної дати.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Хмельницькій області не передбачає автоматичного підвищення для всіх отримувачів виплат, повідомляє Politeka.

Для працюючих громадян перегляд залежить від набутого страхового стажу та часу, що минув після попереднього призначення або перерахунку.

Інформацію про це надає ПФУ.

Якщо після оформлення виплат людина продовжила трудову діяльність і накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, пенсію можуть переглянути. При розрахунку враховують заробіток, на основі якого вже визначили суму, а за доцільності — також дохід, отриманий під час подальшої роботи.

Коли додаткового стажу менше двох років, повторний перегляд можливий не раніше ніж через 24 місяці після попередньої процедури.

Для тих, хто відповідає встановленим вимогам, Пенсійний фонд проводить автоматичну зміну виплат щороку з 1 квітня. Йдеться про осіб, які до 1 березня набули необхідний стаж або з моменту попереднього призначення минуло щонайменше два роки.

Окремо передбачений порядок для тих, хто подає заяву самостійно. Якщо документи надходять до 15 числа включно, новий розмір встановлюють із першого дня відповідного місяця. За зверненням після 15-го — із початку наступного місяця.

Важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування чи звільнення. Зробити це потрібно протягом 10 днів, оскільки статус зайнятості впливає на право на окремі доплати та підвищення.

Зокрема, деякі надбавки призначають лише непрацюючим пенсіонерам. Тому перерахунок пенсії з 1 вересня в Хмельницькій області залежить від конкретних обставин отримувача, а не лише від календарної дати.

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