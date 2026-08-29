Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що гарантувати теплопостачання Херсона цієї зими неможливо через постійні російські удари по Херсонській ТЕЦ.

Херсонська ТЕЦ, яка забезпечувала теплом значну частину міста, зазнає постійних російських ударів. Як повідомляє Новини.LIVE, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі програми «Ранок.LIVE» заявив, що в таких умовах гарантувати стабільну роботу теплоелектроцентралі неможливо.

За словами експерта, російські війська можуть завдати кілька ударів по об'єкту протягом однієї години. «Жодних гарантій, на жаль, сьогодні немає», — наголосив Харченко. Він додав, що добре знає розташування ТЕЦ і розуміє, куди саме можуть бути спрямовані атаки.

Ситуація на правобережжі Херсонської області

У населених пунктах правобережної частини Херсонської області ситуація з опаленням різна. У багатьох невеликих громадах централізованого опалення взагалі немає, тому там відсутня інфраструктура, яку могли б атакувати російські війська.

Натомість у цих громадах мешканці традиційно використовують індивідуальні системи обігріву — пічки, котли на твердому паливі, електричні обігрівачі. Проте й тут є свої виклики, адже електропостачання в регіоні також залишається під постійною загрозою.

Що відбувається з електропостачанням

Російські війська систематично атакують підстанції різного рівня напруги в Херсонській області. «Там атакують абсолютно все, це прифронтова зона, і давати будь-які гарантії щодо енергопостачання там просто неможливо», — підкреслив Харченко.

Попередній удар по Херсонській ТЕЦ спричинив серйозні пошкодження об'єкта. Влада вже працює над альтернативними варіантами забезпечення міста теплом та електроенергією, однак конкретних рішень наразі не озвучено.

Що рекомендують мешканцям

Жителів Херсона закликають готуватися до можливих тривалих перебоїв з опаленням та електропостачанням у зимовий період. Людям, у яких є така можливість, рекомендують розглянути варіант тимчасового виїзду до більш безпечних регіонів на зимові місяці.

Тим, хто планує залишатися, варто вже зараз подбати про альтернативні джерела обігріву — твердопаливні котли, буржуйки, газові обігрівачі, а також запастися паливом. Також фахівці радять утеплити житло, придбати генератори та повербанки для забезпечення базових потреб у разі тривалих відключень електроенергії.