Ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов, которое инициирует Министерство инфраструктуры Украины, вызовет дефицит подвижного состава, и как следствие – к росту стоимости логистики, что непременно скажется на инфляции в Украине. Об этом заявил президент ВОО «Украинская ассоциация известковой промышленности» Михаил Корилкевич, пишет Главком

«Это (списание вагонов – Ред.) очень серьезный удар по известняковой области. Кроме того, мы поставляем нашу продукцию для металлургов, для аграриев, для дорожников, и они также пострадают, потому что это также упадет на их себестоимость продукции, в том числе – «Большое строительство», программа президента. Поэтому ограничение сроков эксплуатации вагонов, мне кажется – глупо и неправильно», – сказал Корилкевич в эфире телеканала «Украина 24».



Он также обратил внимание, что из-за постоянного роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, украинская продукция начинает проигрывать в цене конкурентам из ближайших стран.



"У нас сейчас растет импорт известняков из России. Буквально за 9 месяцев мы имеем уже 600 тысяч тонн импортируемого известняка из России. Почему? Потому что там уже лучшие условия, чем в Украине. А Укрзализныця вводит еще большие тарифы с 1 января следующего года, и это сделает нашу логистическую составляющую еще на 41% дороже. А в нашей продукции, например, для металлургов, логистическая составляющая 75%!",- пояснил эксперт.



Именно поэтому, пояснил он, повышение тарифов и сокращение парка вагонов резко ударит по украинским производителям.



"Соответственно, это снизит конкурентоспособность нашей отрасли по сравнению с другими странами, и мы будем терять. Наши производители останутся без работы, а работники – без работы и зарплаты», – резюмировал Корилкевич.



Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов. Программа предусматривает поэтапное списание грузовых вагонов по возрасту, максимальная планка которого к 2028-му году будет снижена до 22 лет. Для этого МИУ инициировало подписание Меморандума между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.



В свою очередь представители крупного бизнеса подписали Антимеморандум – чтобы донести до властей нецелесообразность списания вагонов. По их убеждению, эта программа создаст искусственный дефицит вагонов, что вызовет коллапс на рынке перевозок и приведет к резкому росту цен на продукцию. Среди подписантов документа - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горно-добывающие и горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической промышленности.