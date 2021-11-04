В Кабмине раскритиковали решение областных властей о закрытии школ и введении дистанционного обучения в тех учреждениях, которые отвечают всем требованиям карантина.
Как пишет Politeka.net, такое мнение высказали представители Министерства здравоохранения во время брифинга. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что решения на местах не должны противоречить постановлению правительства №1236, которое разрешает работать школам даже в «красных» зонах при условии, что все учителя и персонал вакцинированы.
Кузин подчеркнул, что учебный процесс должен продолжаться там, где это возможно. Однако, пока что решения на местах должны выполняться, поэтому школы останутся на дистанционке. Тем временем, в планах Кабмина подготовить разъяснения для областных советов.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Ушел из жизни автор хитов Киркорова и Моисеева, трагические детали: "Чуда не произошло..."
Фреймут публично обратилась к старшей дочери от первого брака, показав особенные фото: "Злата..."
Самолет с украинцами рухнул в России: раскрыты причины трагедии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: самолет рухнул во время посадки, первые фото с места ЧП
Отметим, что дистанционное обучение ввели во многих областях, в том числе в столице, Херсоне, Львове, Сумской области.
Добавим, что правительство также разрешило работу детским садам и начальной школе, несмотря на уровень вакцинации в заведении.
Напомним, что в транспорте начали штрафовать нарушителей карантинных ограничений: названы суммы.
Как сообщала Politeka, каникулы в одном из городов Украины продлили из-за пандемии: "это связано с ...".
Также Politeka писала, как ужесточили карантин с 1 ноября: полный перечень ограничений.