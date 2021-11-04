Украинский политик, общественный деятель и писатель Алексей Толкачев рассказал, что до тех пор, пока Украина будет себя считать маленькой и одной из многих, ничего не будет.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Толкуем о важном» на канале «Толчок» с ведущим Алексеем Толкачевым.

«Все государства, которые в конечном итоге стали великими, ставили себе экспансионистские цели. Не только захват территорий, но экономическая экспансия, культурная и что самое важное - мировоззренческая экспансия. Свою экспансию сейчас в мире осуществляют два субъекта - США и Китай. Возможно, Украине тоже надо мыслить мерками экспансии?», - подчеркнул он.

Толкачев сказал, что надо вывозить украинскую музыку за рубеж и захватывать весь мир нашей музыкой, как это мы сделали сто лет назад нашим «Щедриком» Леонтовича. И благодаря этому сто лет назад, считает он, Украина уже осуществила мировую экспансию. Нам необходимо нашу кухню выводить в мир, уверен он, чтобы люди по всему миру кушали украинский борщ и знали об этом.

«Вполне вероятно, что, как тысячу лет назад с Трипольской культурой, Украина может стать основоположником новой цивилизационной модели. В основе которой будут новые ценности, новые качества человека, новый способ мышления, новая организация общества, система образования, экономическая система, финансовая система, и конечно же, новая система правления. И когда Украина родит новую цивилизационную модель, мы действительно можем осуществить всемирную экспансию», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Толкачев объяснил, зачем Украине необходим безусловный основной доход.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, как сейчас развивается роботехника.