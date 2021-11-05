День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, сообщает Центр информации УПЦ.
Сначала, по указанию святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех воинов, павших на Куликовом поле. Это еще одно содержание названия субботы «Димитриевской».
Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех усопших христиан. Димитриевская суббота-последняя родительская суббота в этом году.
Для того, чтобы помянуть своих усопших родственников, желательно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. Самая важная часть поминовения совершается утром в саму поминальную субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.
Родительские субботы (их в церковном календаре несколько) - это дни особого поминовения умерших. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Остановилось сердце украинского режиссера Малахова, семья и поклонники безутешны: "Он был великим человеком"
Леся Никитюк поразила историей семьи и показала уникальные фото: "Выпрыгнула в окно на 8-м месяце беременности..."
Мощный пожар вспыхнул в Киево-Печерской Лавре: кадры и первые данные о потерпевших
Нина Матвиенко честно рассказала, почему приняла в штыки Мирзояна: "Я не хотела этого брака"
Название "родительская" скорее всего происходит от традиции называть усопших "родителями", то есть отошедшими к родителям. Еще одна версия - "родительскими" субботы стали называться, потому что христиане молитвенно поминали прежде всего своих усопших родителей.