Верующие Украинской Православной Церкви 6 ноября особенно будут молиться за умерших, Церковь установила особый день - Димитриевскую родительскую субботу

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, сообщает Центр информации УПЦ.

Сначала, по указанию святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех воинов, павших на Куликовом поле. Это еще одно содержание названия субботы «Димитриевской».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех усопших христиан. Димитриевская суббота-последняя родительская суббота в этом году.

Для того, чтобы помянуть своих усопших родственников, желательно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. Самая важная часть поминовения совершается утром в саму поминальную субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.

Родительские субботы (их в церковном календаре несколько) - это дни особого поминовения умерших. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.