Астролог Влад Росс рассказал, каких дат в ноябре стоит опасаться и какие дела лучше запланировать в этом месяце.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с блогером Любовью Завальнюк.

«В ноябре жесткая квадратура Марса и Урана. Уран находится в Тельце, а Марс в Скорпионе. Поэтому категорически противопоказано с 13 по 21 ноября куда-то ездить, садится в самолеты и поезда, потому что могут быть катастрофы. Могут случаться ужасные землетрясения, поэтому не бывайте в каких-то горах, не занимайтесь альпинизмом и не прыгайте с парашютом в эти дни. Ноябрь - самый катастрофичный месяц для занятий экстремальными видами спорта», - рассказал он.

Росс сказал, что, когда Меркурий входит в Скорпион, очень хорошо заниматься всем тайным, скрытым и ходить к психологу или психоаналитику. Тайные знания, оккультизм может человека притягивать, считает он, и давать очень хорошую мотивацию на будущее. Это время творческого роста, изменения себя в психологическом плане, сообщил он, нужно записаться на йогу, спортивные мероприятия и очень хорошо переходить на голодание для того, чтобы полностью избавится от шлаков.

«И конечно это время для рискованных операций, поэтому хорошо вкладывать деньги в акции и цифровые валюты. А гривна будет стабилизирована до Лунного затмения, но во второй половине ноября гривна может резко подешеветь. Когда Меркурий входит в Скорпион, хорошо покупать лотерейные билеты, там могут быть неожиданные джекпоты. А кто хотел открыть похоронный бизнес - это лучшее время для вас», - резюмировал он.

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