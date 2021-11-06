ДТЭК Сети впервые применил технологию обследования линий электропередач дронами на Киевщине, которую ранее успешно испытали в Днепропетровские области.

Об этом сообщается в прессрелизе на официальном сайте компании.

Оператор системы распределения ДТЭК Киевские региональные электросети (ред. – входит в состав ДТЭК Сети) начал тестовые полеты и за первый месяц обследовал 180 км линий электропередачи в Бориспольском районе. Всего до конца года будет обследовано 400 км линий на территории области.

"Дроны со специальным сканирующим оборудованием помогают выявить в 3 раза больше дефектов чем традиционные пешие обходы бригад. Использование дронов и IT-систем позволяет оператору предусмотреть возможное место аварии и минимизировать человеческий фактор во время обследования. ДТЭК Сети привлекает новые технологии в Украину, создавая инновационную экосистему в работе операторов системы распределения. Мы меняем подходы к эксплуатации электросетей для того, чтобы у каждого дома, каждого нашего клиента электроснабжение было надежным», — прокомментировал Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

В компании пояснили, что дроны быстрее будут выявлять дефекты на линиях незаметные для человеческого глаза, в частности, в труднодоступных местах: на заболоченной местности, над деревьями, водяными препятствиями и промышленными районами. Благодаря такой инновации в компании надеются уменьшить количество аварийных отключений света и, вместо этого, проводить больше превентивных ремонтов.

В ДТЭК Сети отметили, что для полномасштабного применения дронов в ежедневной работе энергетиков Киевской области нужно 6 комплектов такого оборудования, а в Днепропетровской области 5.

В то же время возможность системного использования таких инновационных технологий в работе операторов системы распределения будет рассматриваться национальным регулятором (НКРЭКУ).

Как сообщалось ранее, ДТЭК Киевские региональные электросети в рамках программы Большое обновление сетей уменьшил длительность аварийных отключений света в среднем на 91 минуту.