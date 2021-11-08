Общественный активист Владислав Антонов, основатель интернет-портала dtp.kiev.ua рассказал, почему работа полиции в Украине имеет заниженную эффективность, в том числе из-за самих граждан.

Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».

«С одной стороны, патрульная полиция очень загружена дурацкими неважными вызовами, например, громко играет музыка у соседей, перфоратор. Полиция очень загружена. И когда вы, например, звоните на линию 102, а вам не отвечают 2-3 минуты и говорят, что все операторы заняты – это не потому, что плохая система, а потому что очень много вызовов», - объяснил Антонов.

По его словам, в такой ситуации виноваты люди, которые вызывают полицию по любому поводу и перегружают линию такими звонками. Эксперт уверен, что нереально сделать систему, которая будет моментально отвечать на любой звонок при таком количестве вызовов. Для этого, отметил Антонов, нужно будет еще несколько тысяч операторов 102, но даже это не спасет ситуацию, так как в Украине нет такого количества патрулей.

Он объяснил, что раньше по Киеву было, грубо говоря, 100 патрулей, а сейчас – 30 патрулей. Также, по словам Антонова, полицейские уже не такие мотивированные, как в 2015 году, когда они пришли и были готовы рвать на себе рубашки и защищать Украину. К тому же, тогда, отметил эксперт, у них была действительно хорошая зарплата, а сейчас она абсолютно обычная.

«Вы не можете рассчитывать на моментальный вызов. Такого, чтобы назвали кнопку включения, зажали и передали сообщение в полицию – такого нет и в ближайшее время не будет. Поэтому, если убивают – надо немножко потерпеть и постараться все-таки выжить, пока патруль приедет», - заявил Антонов.

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