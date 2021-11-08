Общественный активист, основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов рассказал об основных причинах и неочевидных последствиях огромного количества ДТП на украинских дорогах.

Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».

Антонов рассказал, что раньше обращался к бизнесу с предложением сделать какие-то социальные инициативы, сувениры для детей, встречи с детьми в школах. По его словам, обычно представители бизнеса интересовались, сколько они с этого заработают, и если вложат в это, условно, 5 тысяч долларов, заработают ли со временем 10 тысяч.

«Нет, не заработаете. Это вклад в будущее Украины, потому что Украина как государство теряет огромное количество ВВП и ресурсов из-за смертельных ДТП. Это не только потеря близкого человека, родственника, ребенка иногда, это потеря сил Украины. Молодые люди, которым еще жить и жить, работать на благо страны – они просто гибнут», - объяснил Антонов.

Он отметил, что, к сожалению, ДТП будут всегда, потому что любая цивилизация, развитие, транспорт сопровождаются несчастными случаями. По его словам, главный вопрос в том, что это нужно уменьшить. Антонов добавил, что украинцы любят находить виноватых в любой ситуации, оправдывая такие случаи, например, плохими дорогами.

«На самом деле, 90% смертельных ДТП происходят из-за того, что наши водители осознанно, многократно нарушают правила дорожного движения. Они пьют алкоголь крепкий, садятся за руль на любом автомобиле – и ВАЗ за 1000 долларов и Инфинити за 20 тысяч и Ренж Ровер за 100 тысяч. Они садятся и осознанно, постоянно нарушают ПДД. Основное – это пьяное вождение», - рассказал эксперт.

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