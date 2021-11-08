Бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об энергетических ловушках, которые Россия готовит для Украины уже в следующем отопительном сезоне.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Следующий отопительный сезон по существующим сегодня правилам и подходам мы не пропетляем. Вообще не пропетляем, даже с точки зрения школьной арифметики. Учитывая, что уголь стоит 300 долларов, ну, упадет на 30 долларов, на 50 долларов. Учитывая цены на газ, учитывая, что «Газпром» сушит европейский рынок, что другие энергоносители уходят вверх, что биржевые котировки на железную руду – минус 15. Мы же держимся на сырье, к сожалению. Как бы мы ни любили Украину и ни говорили «Украина превыше всего!», от цен на сырье многое зависит, в том числе наша макроэкономика», - отмечает он.

Если наше сырье идет вниз, а цены на энергоносители держатся или уходят вверх, то из макроэкономики, как вода из бассейна в известной детской книжке, вытекает, объясняет Климкин. Возникает вопрос: какова логика Путина в этой ситуации по отношению к Украине?

«Помните статью бывшего президента РФ Медведева, где он говорит: мы будем ждать, как индейцы, на берегу реки, пока трупы украинцев к нам не приплывут? Все сказали, что это хамство. А я не исключаю, что это совершенно понятная российская стратегия. Они говорят, что следующий отопительный сезон без нас – вы никак. Вы от нас зависите. Энергетический уголь, а есть еще уголь для коксохима, и они в значительной степени тоже идут из России», - анализирует дипломат.

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