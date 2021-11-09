Народный депутат Валентин Наливайченко обратился в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных должностных лиц и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.
"Речь идет о 3,5 млрд м3 природного газа стоимостью около 4 млрд долларов, который вместо направить на нужды населения топ-чиновники хотят отдать олигарху Коломойскому. Газовую сделку планируют легализовать через мировое соглашение между государством и компанией олигарха - в Хозяйственном суде города Киева", - сообщил нардеп.
Наливайченко призвал генерального прокурора вступить в этот сомнительный судебный процесс на стороне государственных интересов и не допустить хищения газа, который принадлежит всем гражданам Украины.
"Лишь 7 месяцев назад Стокгольмский арбитражный суд отклонил иск олигарха, в котором тот требовал от Украины 5,5 млрд долларов. А сейчас эти средства нынешняя власть хочет подарить ему через фиктивное мировое соглашение в украинском суде. Беззаконие и хищение надо останавливать! Национальные интересы надо защищать!"- заявил нардеп.
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Напомним, ранее издание "Наші Гроші" сообщило, что 26 октября "Нафтогаз" согласился передать "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн.
Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.
Позже в" Нафтогазе "заявили, что информация о мировом соглашении НАК" Нафтогаз Украины " с бизнесменом Игорем Коломойским не соответствует действительности.