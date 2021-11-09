Народный депутат Валентин Наливайченко обратился в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных должностных лиц и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.





Напомним, ранее издание "Наші Гроші" сообщило, что 26 октября "Нафтогаз" согласился передать "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн. Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.