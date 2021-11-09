Политолог Руслан Бортник рассказал о кризисной ситуации в украинском энергетическом секторе, связанной, в том числе, с недостачей угля.

Об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

«Ситуация в экономике сложная. Много структурных проблем. На той неделеУкраина вынуждена была просить аварийную помощь, закупать по цене в три раза дороже рыночной белорусскую энергетику, потому что система в определенный момент оказалась перед блекаутом из-за остановки трех блоков угольных ТЭС, на которых не хватает угля», - говорит Бортник.

По его словам, то, что имея теплый ноябрь на улицах, мы уже сталкиваемся с такого рода кризисами, показывает, насколько глубока и сложна проблема внутри энергетического сектора Украины. Политолог отметил, что в Украине, ждут угля, который зафрахтован с ЮАР, Польши и других стран.

«Кстати, Россия блокирует транзит казахстанского угля в Украину. Украина ждет угля, без которого действительно тепловая энергетика, которая выполняет роль маневренных мощностей на пиках потребления, может оказаться в глубочайшем кризисе», - заявил Бортник.

По мнению политолога, это может привести к продолжению закупок в Беларуси или к веерным отключениям, от которых страна отвыкла со средины 90-х.

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