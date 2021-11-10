В Украину в среду ворвутся первые сильные морозы, которые останутся в стране на несколько ближайших дней в связи с влиянием антициклона.

О том, какой будет погода в стране 10 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в ближайшие дни Украина будет находиться под влиянием антициклона, из-за чего в стране резко похолодает. При этом осадков не будет.

Синоптики также предупредили, что 10 ноября будет самым холодным днем в период действия антициклона. Ночью ожидаются заморозки вплоть до 7 градусов мороза.

В северных областях ночные температуры будут колебаться от -5 до - 7 градусов, а днем – от +3 до +6

На западе ночью температура упадет до -3…-6 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+10 градусов.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут от -4 до -7 градусов, а днем – от +3 до +7.

На востоке ночные температуры опустятся до +1…-6 градусов, а дневные температуры составят от +3 до +6.

На юге ночью ожидается от -1 до +1 градуса, а днем – от +5 до +7.

Напомним, дожди атакуют новые области, похолодание окончательно испортит погоду.

Как сообщала Politeka, сильный дождь обрушится на Одессу, погода окончательно испортится.

Также Politeka писала, что похолодание и дожди ворвутся в Украину, погода продолжит портиться.