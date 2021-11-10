Погода в Украине в ближайшие дни станет по-зимнему холодной - температура воздуха стремительно пойдет вниз, а местами в стране ожидаются дожди с мокрым снегом.

Снижение температуры воздуха произойдет по всей территории Украины. А ночь на среду, 10 ноября уже можно будет назвать морозной. Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала для Obozrevatel синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Специалист прогнозирует, что холоднее будет в восточных регионах. Как раз там столбики термометров опустятся до -12. А вот на западе и юге страны будет тепло. Там метеоролог прогнозирует, что воздух прогреется до +12.

Синоптик добавила, что во время снижения температур может выпасть снег, но его покров будет неустойчивым из-за приближающего тепла.

Уже в четверг, 11 ноября, воздушные потоки снова будут меняться. Будет поступать воздух с юга. Поэтому снова ожидается определенное потепление во второй половине недели.

Потепление не будет столь существенным, плюсовая температура сохранится и днем и ночью.

По ее данным, выходные ожидаются теплыми, но пасмурными. Есть тенденция к тому, что на выходные погода будет без осадков. Но более облачная.

Температура ждет с отметкой плюс - в дневные часы будет преобладать +6…+9 градусов.

Напомним, дожди атакуют новые области, похолодание окончательно испортит погоду.

Как сообщала Politeka, сильный дождь обрушится на Одессу, погода окончательно испортится.

Также Politeka писала, что похолодание и дожди ворвутся в Украину, погода продолжит портиться.