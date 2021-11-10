Экс-нардеп Виктор Чумак, по заявлению которого в 2017 году НАБУ открыла дело «Роттердам+», прекратил оспаривать решение прокуратуры о его закрытии.



Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции» на своей странице в Telegram.



«Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по «Роттердам+», - сообщил ГПК, уточнил, что Чумак согласился с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела.

Сам Виктор Чумак подтвердил, что отказался от попыток оспаривать решение ВАКС о закрытии дела. Он объяснил это нежеланием сотрудничать с Игорем Коломойским, который пытается возобновить это дело в собственных интересах.



"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", - пояснил Виктор Чумак.

Чумак являлся единственным законным заявителем по делу «Роттердам+», что подтверждено решением суда первой инстанции. Таким образом после отзыва Чумаком своего иска, заявителей в этом процессе больше не осталось.



Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен электричество.



Напомним, дело «Роттердам+» длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.

20 мая 2021 САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.