Укрзализныця должна наладить действенную систему контроля за техническим состоянием вагонов, а не списывать из-за возраста пригодный для эксплуатации подвижной состав. Об этом заявил Гендиректор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен, комментируя инициативу Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту, а не по их техническому состоянию.

"Проблема-в непосредственном техническом контроле и допуске вагонов к работе, к эксплуатации. То есть, главный вопрос - в налаживании нормального европейского подхода к техническому контролю, надзору за состоянием вагонов. И своевременного их ремонта. Вот и все", - отметил Сластен.

По его словам, Украине не стоит брать пример с России, которая ввела списание железнодорожных вагонов из-за окончания нормативного срока службы. Он подчеркнул: в странах Европы применяется другой подход – вывод из эксплуатации вагонов в случае их технической неисправности, а не из-за их возраста.

"То, что было принято в Российской Федерации, не означает, что это правильный подход и нам нужно это копировать. Действительно, лучше намного-взять европейский подход, когда есть надлежащий контроль за техническим состоянием, и исходя из того уже определять, должен ли эксплуатироваться тот или иной вагон», - пояснил Сластен.

Он также напомнил про недавнюю аварию в Житомирской области, где сошли с рельсов 10 пустых грузовых вагонов, все вагоны, которые вызвали аварию, были в нормативно «молодом» возрасте, однако технически неисправными. Именно поэтому, убежден эксперт, вопрос не в возрасте вагонов, а в контроле за их техническим состоянием перед выходом на пути.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В свою очередь исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющая операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.