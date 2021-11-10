За последние месяцы в Украине значительно подорожало сало.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Так, в ноябре за килограмм соленого национального продукта необходимо отдать 185 грн. Это на 40 гривен больше чем в сентябре.

Эксперты отмечают, что сало постепенно дорожает каждый год, но сейчас его стоимость является самой высокой. По наблюдениям, первое значительное подорожание сааме соленого сала произошло в прошлом месяце. В октябре за килограмм просили 165 гривен. Тогда как в сентябре килограмм соленого сала стоил 145 гривен.

Наблюдается и подорожание домашнего сала. Однако, аналитики отмечают, что не такими стремительными темпами.

Так, на прилавках рыночные домашнее сало можно купить в среднем за 134,6 гривны. Это на одну гривну дешевле, чем в октябре. Однако, с начала года домашнее сало подорожало в среднем на 28 гривен.

Как подчеркивают аналитики рынка, каждой осенью наблюдается снижение цен на сало. Ведь именно в этот период больше всего забивают свиней. Кроме того, в этом году значительно ощутимее давление импорта на внутренние цены. По прогнозам экспертов, в ближайшее время свинина подешевеет на две гривны за килограмм. Поэтому производителям следует быть готовыми к дальнейшему снижению цен на свиней.

Напомним, цены в Украине растут быстрее, чем в мире: в два раза увеличилась стоимость незаменимого продукта.