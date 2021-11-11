Американка Джулия Хокинс установила новый рекорд по легкой атлетике. Женщине исполнилось 105 лет.

Об этом сообщает Mental Floss.

Джулия Хокинс, которую прозвали "Ураган", на Играх для пожилых людей, что проходили в штате Луизиане (США) установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров. Что правда в своей возрастной категории-100+.

Стометровку 105-летняя бегунья пробежала с результатом 1:02:95. При чем впервые Джулия Хокинс вышла на беговую дорожку в 101 год. За ее плечами уже есть один мировой рекорд. В 2019 году женщина пробежала 50 метров за 46,07 секунд.

По ее словам, ее тренировки проходят вокруг собственного сада. Однако она регулярно бегает. По словам женщины ее жизненное кредо:"будь здоровым и продолжай бегать". Поэтому бегунья заверила, что будет продолжать бегать, столько сколько сможет.

"Мне от этого весело и мне нравится это делать", - отметила 105-летняя бегунья.

На различных соревнованиях довольно часто Джулия Хокинс является единственной представительницей в своей возрастной категории. Однако, иногда другим участникам таки удается превзойти ее показатели. Так, на Олимпийских играх в Мичигане рекорд Хокинс на дистанции 100 метров был избит Дианой "Флэш" Фридман. Теперь болельщики обоих бегунок надеются, что женщины смогут встретиться на национальных играх для пожилых людей в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Планируется, что соревнования пройдут с 10 по 23 мая 2022 года.

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