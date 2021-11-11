НЭК «Укрэнерго» 11 ноября запросила аварийную помощь из Словакии в размере 100 МВт из-за дефицита угля на Калушской ТЭС, планового ремонта на одной из ГЭС и текущего ремонта на Бурштынской ТЭС.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
«Янтарская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове «Янтарской ТЭС» (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)», - пояснили в Компании.
Диспетчер обратился в Словакию после того, как из-за свищей в котле отключился блок Буртинской ТЭС.
Еще до активизации аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.
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«Соответственно после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в «остров Бурштынской ТЭС» можно будет деактивировать», - пояснили в «Укрэнерго».