НЭК «Укрэнерго» 11 ноября запросила аварийную помощь из Словакии в размере 100 МВт из-за дефицита угля на Калушской ТЭС, планового ремонта на одной из ГЭС и текущего ремонта на Бурштынской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

«Янтарская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове «Янтарской ТЭС» (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)», - пояснили в Компании.

Диспетчер обратился в Словакию после того, как из-за свищей в котле отключился блок Буртинской ТЭС.

Еще до активизации аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.

«Соответственно после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в «остров Бурштынской ТЭС» можно будет деактивировать», - пояснили в «Укрэнерго».