Украина досрочно прекратила активацию аварийной помощи электроэнергии из Словакии благодаря оперативному выводу из ремонта блока №2 Бурштынской ТЭС.

Об этом говорится на странице станции в сети Facebook.

Блок был выведен на необходимую мощность в 100 МВт в течение 2-х часов.

"В настоящее время Бурштынская ТЭС продолжает нести нагрузку 944 МВт. В работе энергоблоки №2,5,6,7,8 и 10», - отметили на предприятии.

Напомним, сегодня НЭК "Укрэнерго" сообщило, что активировало аварийную помощь из Словакии во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС". Причиной там назвали отключение блоков №4 и 9 Бурштынской ТЭС.

На Бурштынской ТЭС сообщили, что для компенсации временно недоступных мощностей сразу запустили в работу блок №6, который находился в резерве. На предприятии отметили, что из-за сложной ситуации на энергорынке, связанной с низкими тарифами до июля этого года и нерешенными долгами, обеспечить стабильную работу станции с повышенной нагрузкой очень сложно. Поэтому периодически на Бурштынской ТЭС случаются отключения блоков. Тем не менее, станция делает все возможное, чтобы компенсировать потери, заверили на ТЭС.

"За последний год существенно выросла потребность в электроэнергии станции, вместе с тем возросла и нагрузка на энергоблоки. В январе – октябре этого года отпуск электроэнергии Бурштынской ТЭС вырос до 5,8 млрд кВт-ч, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ТЭС обеспечила потребности Бурштынского энергоострова в электроэнергии, при этом почти в два раза выросла поддержка станцией стабильности энергосистемы Украины. В течение последнего времени на Бурштынской ТЭС работало 10 блоков, раньше – в среднем 7», - пояснили на ТЭС.