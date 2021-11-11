Списание железнодорожных вагонов по возрасту это диверсия против Укрзализныци, которая в первую очередь пострадает от такого решения. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

«Это экономическая диверсия - реализация подобной программы по списанию вагонов в Украине сейчас, во время фактически экономического кризиса. Сейчас Укрзализныця находится на пороге банкротства, когда наблюдаются сокращения объемов перевозок и увеличение себестоимости работ в результате энергетического кризиса, который есть сегодня», - сказал Бондарев.

Он подчеркнул: от этого решения УЗ серьезно потеряет в объемах перевозок, поскольку вынуждена будет списать значительное количество вагонов, что приведет к их дефициту, ведь средств на закупку достаточного количества новых у УЗ нет.

«Я не понимаю, как можно списывать технику, просто опираясь на время? Если мы говорим о технических характеристиках, которые аварийные, или износ большой, то я понимаю, это может иметь место. А когда мы говорим просто о возрасте - то вагон мог отработать свои моточасы, а мог не отработать, потому что просто стоял под забором. Мы же понимаем, что это серьезная разница? А приводит это все списание к тому, что у нас будет отсутствие вагонов, и прежде всего у Укрзализныци», - объяснил Бондарев.

Депутат также заметил, что у бизнеса тоже нет достаточно средств на приобретение новых вагонов вместо списанных. Кроме того, в нашей стране нет производственных мощностей, позволяющих построить несколько десятков тысяч новых вагонов, чтобы возместить списанные.

«Ни у бизнеса, ни у Укрзализныци нет денег для того, чтобы покупать новые вагоны. Нет мощностей, на которых можно построить в кратчайшее время в Украине это количество вагонов. Поэтому это диверсия однозначно, экономическая диверсия», - подытожил Бондарев.

Напомним, МИУ инициировало программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативным срокам, а не по техническому состоянию. Для этого ведомство собирается подписать Меморандум между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

Представители украинского бизнеса, в свою очередь подписали собственный Антимеморандум, главная цель которого – призвать власти не допустить масштабный кризис, который может обрушиться на транспортную отрасль в случае, если программа будет принята. Ведь страна столкнется с искусственно созданным дефицитом вагонов, который приведет ко срывам поставок продукции, падению валютной выручки и объемов ВВП, а также повлечет массовые сокращения персонала.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что программа по списанию вагонов выгодна прежде всего олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.