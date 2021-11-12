Полковник милиции в отставке, адвокат Валерий Поваров рассказал, что сегодня украинская правоохранительная система переживает коллапс из-за огромного количества преступлений.

Об этом он рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном.

Поэтому большая часть из них так и остается нераскрытыми.

«Полиция так завалена заявлениями о преступлениях, что их даже не рассматривают: «Ну, пишите, идите, мы вам скажем». Человек пошел, его дело залегло. Судья Печерского суда в Киеве рассматривает в день 600 ходатайств об исках, арестах, доступе до информации. Он их вычитывать не успевает даже, это гигантский объем информации. Просто штампуют, и вал идет в суд. Никто не будет искать мелкого правонарушителя, человек махнул рукой и смирился», - говорит он.

По его словам, в Советском Союзе был определенный срыв, бандитизм:раньше было хорошо, не было бандитизма, а тут этот бандитизм вышел. «Наши люди не были готовы к тому, что по улицам будет опасно ходить. Сейчас народ уже подготовлен, потому что преступность есть, она идет своей параллельной жизнью, но она здесь, среди нас. Даже в общественном транспорте человеку советуют сумочку лучше закрыть, чтобы деньги не украли. А в советские времена был рывок преступности», - рассказывает Поваров.

Преступность всегда идет за деньгами. Это беловоротничковая преступность, рейдерские атаки на предприятия, хищения из бюджета, там где большие деньги.

«В советское время никто не думал о том, что можно миллионы воровать и уходить от ответственности, делиться, делать откаты. Кроме того, тогда никто не покупал милицию. Было телефонное право, ЦК, но чтобы кто-то пришел и дал взятку участковому – это было очень редко», - размышляет юрист.

Ранее Politeka сообщала, что Николай Спиридонов назвал Законодательную инициативу №5599 о деолигархизации бутафорной.

Также Politeka сообщала, что Виктор Берестенко считает: Государство держит таможню на коротком коррупционном поводке.