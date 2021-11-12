Политолог Николай Давыдюк считает, что Украина имеет огромный собственный потенциал, который буквально валяется под ногами. Надо суметь его увидеть и превратить в конкурентное преимущество.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина Tiger News.

«Мы сейчас делаем проект в селе Пархомовка, хотим с помощью искусства забрендить территорию, показать, что арт и вообще виртуальные активы могут развивать Украину и украинские регионы», – говорит гость программы.

Пархомовка – маленькая деревня на тысячу человек в Харьковской области. 70 лет назад там был учитель, собравший коллекцию из 7000 картин вместе со своими учениками. После его смерти ничего не возобновлялось, не пополнялось. В деревенской коллекции есть шедевры Малевича, Пикассо, Кандинского и других художников.

«Мы говорим: «Это супер-актив, который есть на вашей территории». А люди нам говорят: «Нет, сахарный завод, он нас спасет». Но сахарный завод стоит максимум два миллиона долларов. А вот Малевич, который у вас есть, в самые плохие дни в Лондоне стоит 12 миллионов долларов, в лучшие – сорок. Это в 20 раз больше, чем весь этот завод со всеми землями», – рассказывает Давыдюк.

Жителям Пархомовки предложили вокруг этого создавать бренд села Пархомовка: давайте популяризировать музей, чтобы к вам начал заходить бизнес, начала меняться инфраструктура.

«Но нам покрутили у виска. А потом, когда приехали краны и начали прокладывать новую дорогу, нам ответили: «Мы всегда говорили, что музей – это история, которая может изменить нашу деревню». Мы хотим сделать пример для страны, других населенных пунктов. В каждом из них есть своя история под ногами», - отмечает политолог.

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