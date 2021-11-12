Эксперт по энергетическому рынку Дмитрий Марунич рассмотрел вопрос о том, приведёт ли соглашение с Международным валютным фондом к росту коммунальных тарифов в Украине.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Коммуналка будет такой, какую рынок пошлёт. Это ведь не что-то сверхъестественное или принципиально новое для Украины. Все предыдущие меморандумы с МВФ предусматривал то же самое, что и этот. И под всем этим подписывались президенты и премьер-министры Украины. А нынешнее новое – это хорошо забытое старое. Действительно, государственное регулирование и ручное управление придётся так или иначе отменять. Ведь в Украине хвалились рынком газа, а оказалось, что он до сих пор не построен. Этот рынок не работает, его просто нет. Осталось то же ручное регулирование, просто в ином формате – в формате годовых тарифов», - говорит гость программы.

По его словам, такая ситуация не могла сохраняться до бесконечности.

«Коллективный Запад требовал от Украины совершенно иного. Более того, Украина взяла на себя соответствующие обязательства. Нельзя говорить, что сюда пришёл злой МВФ и заставляет нас что-то делать. Это обязательства наших президентов и премьеров, и ничего удивительного в них нет», - считает Дмитрий Марунич.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о факторах, которые обусловили рост стоимости газа во всём мире.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Марунича, Порошенко стремится своими интригами дискредитировать Зеленского.