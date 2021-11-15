Звезды и планеты будут благосклонно настроены по отношению к избранным знакам Зодиака, главное для них - это не упустить свой шанс в ноябре.
Астрологи считают, что трем баловням судьбы сильно повезет на наступающей неделе, с 15 по 21 число, пишет Slovofraza.
Овен
Представителей этого знака Зодиака ждет очень много приятных событий. Для Овнов наступает время перемен, но не внешних, а внутренних. Астрологи советуют пересмотреть некоторые свои моральные устои и жизненные правила, и перемены к лучшему обязательно придут к ним.
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Дева
Девам на этой неделе удастся воплотить свои мечты в реальность благодаря улучшению финансового положения. Это также идеальное время для получения новых знаний и знакомств. Также они смогут встретить свою любовь и стать успешными во всем. Девам звезды и планеты помогут раскрыть свое истинное предназначение в жизни.
Скорпион
В первой половине недели люди данного Знака могут встретить на своем пути большую удачу. Астрологи советуют пользоваться каждой возможностью. Астрологи говорят, что залог успеха этого знака Зодиака в освоении новой специализации, которая может стать для них дверью в большой бизнес.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут великие перемены в год Тигра.
Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.