В ближайшее время украинцам придется больше платить за книги.

Об этом сообщил президент украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Александр Афонин, передает "Читамо".

Среди основных факторов подорожания книг. Александр Афонин назвал рост цены на бумагу на мировом рынке, а также нехватку сырья. Сегодня книгоиздатели называют критической ситуацию с целлюлозой и макулатурой.

"В ближайшее время ситуация не улучшится. Ведь многие европейские предприятия либо полностью прекратили производство бумаги, или перепрофилировались на производство бумаги для упаковки. Ведь сейчас это является своеобразным трендом. Европа активно переходит на натуральные, бумажные упаковки вместо полимеров", - отметил Александр Афонин.

Кроме того, на европейский рынок бумаги также существенно повлияли рост стоимости перевозок, нехватка сырья.

"Обычно европейские издательства использовали для печати книг китайский или индонезийский бумагу. Однако, сегодня резко и очень существенно выросла стоимость контейнерной перевозки. Кроме того, у самого Китая также возникла нехватка сырья. Поэтому они начали закупать бумагу из России", - сообщил президент УАВК.

С начала года, закупочная на европейскую бумагу выросла почти на 30%. И если европейские и российские издательства отмечают недостаток бумаги, то у отечественных издательств проблема значительно серьезнее. Отсутствие возможности вообще закупить бумагу по любой цене. Ведь европейские лимиты для нашей страны очень малы, а российский товар закупать нет возможности, из-за неложенного эмбарго.

По словам, Александра Афонина, если ситуация не изменится к лучшему, в ближайшее время следует ожидать не только роста стоимости книг, но и резкого их уменьшения.

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