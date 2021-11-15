Кабинет министров в телефонном режиме решает каким производителям «зеленой» энергии погашать долги, каким нет, что я прямым нарушением закона и Конституции.
Об этом заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
"Оплаты идут, но не пропорционально. Кому-то идут, кому-то не заходят-это недопустимо", - сказал Козакевич.
По его словам, власть должна действовать в рамках Конституции Украины, но нарушает ее, осуществляя ручное регулирование выплат в «телефонном режиме».
"Возможно я не достаточно хорошо знаю Конституцию. Но мне трудно представить, чтобы там было прописано телефонное регулирование. Это не укладывается в понимание ни украинских инвесторов, а ни европейских», - подчеркнул Казакевич.
Он добавил, что сегодня выплаты должны осуществиться в полной мере и равномерно между всеми инвесторами в сектор возобновляемой энергетики.
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"Я призываю главу Ощадбанка сделать так, чтобы деньги, которые «Гарантированный покупатель» перечислил на производителей из возобновляемых источников, были распределены пропорционально, и как можно скорее. Желательно в этот же день», - добавил председатель УАВЕ.
Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами.
По словам руководителя «Гарпока» Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, на него давили должностные лица правительства, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.