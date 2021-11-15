Эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин рассмотрел кризис,в котором сейчас находится украинское сельское хозяйство, его причины и возможные пути выхода из него.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В селе сейчас всё держится на людях от 45 лет и старше. А дальше кто будет работать? Ведь и сейчас большая часть сельскохозяйственной продукции у нас идёт на экспорт. Животноводства практически нет – например, поголовье коров у нас сейчас в восемь раз меньше, чем было в 1991 году. А ведь это – и молоко, и мясо. Зато сейчас я вижу в украинских магазинах польское масло, молока, правда, пока не вижу. А польское сало к нам ввозят уже давно. Дело, конечно, не в сале, а в программе развития сельского хозяйства. Как раз программы у нас и нет, а это проявление совершенно бестолкового подхода. Это как в школе: тебе задали написать сочинение, а ты даже букв не знаешь», - возмущается эксперт.

Украинская власть демонстрирует, по выражению Головина, «примитивное» отношение к аграрной реформе.

«Именно поэтому президент сейчас задаёт вопрос, почему земельная реформа тормозится. В этой области нужно менять кадры, пересматривать курс. А главное, нужно увеличивать доходы собственников земли. Нужно убрать «прокладку», то есть арендаторов», - считает Роман Головин.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что земельная реформа в Украине не прописана ни в каких нормативных документах.

Также Politeka сообщала, что Головин рассказал о том, как спекулянты наживаются на единоличниках, закупая у них урожай.