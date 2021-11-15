В октябре всю Украину облетела беспрецедентная новость - на Закарпатье забеременела 11 летняя девочка. При чем узнали полицейские об этом из социальных сетей.

Как сообщала Politeka, родные сначала рассказали, что девушка забеременела за пределами Закарпатской области. Якобы у 11-летней девушки были отношения с 14-летним парнем, когда вся семья работала на одном свалке в Киевской области.

Однако, как выяснилось впоследствии, отцом ребенка, которого вынашивает 11-летняя Биана является 46-летний сожитель ее матери. Во время эфира программы "Касается каждого" беременная девушка рассказала, что отношения с 14-летним Киримом она придумала, чтобы защитить "Сашу от тюрьмы". Кроме того, Биана рассказала, что сейчас муж ей сейчас помогает. Недавно прислал по почте телефон.

"Я его говорила, что мама ничего не узнает. Я же не думала, что забеременею", - рассказала на передаче девушка.

В свою очередь мать девушки отметила, что молчала о том, кто мог быть отцом ребенка, из-за того что бывший сожитель ее запугал. Вроде бы, он обещал приехать со своими братьями и вырезать всю семью.

"Если же за нас вступятся односельчане или родные, он их убьет. Рассказывал, что если когда выйдет из тюрьмы, а Биана будет замужней он ее тоже убьет", - отметила мать девушки.

Как отметила во время передачи начальница Службы по делам детей Александрия Сандварі, сейчас решается вопрос изъятия беременной девочки из семьи. Ведь из разговоров матери становится понятным, что она занимается сожителями более чем собственными детьми.

По факту беременности 11-летнего ребенка работниками правоохранительных органов было открыто уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Ныне бывшего сожителя матери девочки разыскивают, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

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