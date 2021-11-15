Глава ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук рассказал, насколько легко попасть в программу «70 на 30» модернизации домов, и как для этого организоваться в ОСМД.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Есть, конечно, бумажная волокита, нужно собрать и правильно заполнить все необходимые документы от дома для участия в программе. Плюс для участия в программе «70 на 30» нужно иметь средства на счетах. Потому что если дом рассчитывает на ремонтные работы, которые будут произведены на сто тысяч гривен, то тогда тридцать тысяч гривен нужно иметь на счету. Это должны быть конкретные деньги, которые собраны, чтобы произвести работы. Именно на эти работы будет проведен тендер», - рассказал он.

Киричук сказал, что организация, которая выиграет тендер на работы по модернизации дома, выполнит конкретные работы. Она будет привлечена к работам, сообщил он, а средства будут перечислены ей по акту выполненных работ. Будь-то это замена лампочек на светодиодные с фотоэлементами, либо замена старых окон на металлопластиковые, утепление фасада дома, модернизация труб или отопительной системы, перечислил он, любые работы можно сделать по программе «70 на 30», просто нужно иметь средства на счету.

«Для создания ОСМД люди собираются, голосуют и выбирают председателя. Готовят документы о том, что создано ОСМД и подают их. В течении 3-х месячного периода согласно законодательству такой дом автоматически переходит в управление. Опять же таки, если люди, создавшие ОСМД, пишут заявление и хотят дом взять в управление. Потому что ОСМД - это организация, которая создается в доме людьми, и они могут не управлять своим домом, а нанять человека, который будет управляющим и разбирается в этом», - резюмировал он.

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