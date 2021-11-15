Министерство энергетики ожидает, что Ощадбанк обеспечит выплату всех 19,3 млрд грн средств евробондов «Укрэнерго» производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии.



Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украины» со ссылкой на сообщение министерства.



«Еще раз хочу подчеркнуть, что средства, полученные «Укрэнерго» от продажи «зеленых» облигаций, будут использованы исключительно для выплат на «зеленую» энергетику, как это прописано в решении правительства», – цитирует пресс-служба слова главы Минэнерго с представления руководителя «ГарПок» в пресс-релизе в понедельник.



По информации, председателя комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса, Ощадбанк перевел только 10 из 19,3 млрд грн, которые предназначены для инвесторов ВИЭ.



Как сообщалось, возглавлявший до последнего времени «ГарПок» Константин Петриковец назвал причиной своего увольнения отказ направить не по назначению 19,3 млрд грн полученных от «Укрэнерго» средств от «зеленых» еврооблигаций, которые были привлечены НЭК для погашения задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии.



По его словам, эти средства были заблокированы в Ощадбанке.