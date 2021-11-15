Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углём для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период.
Об этом говорится в сообщении компании.
«ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углём в сложных условиях», - сообщили ДТЭК.
В компании добавили, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственной «Центрэнерго» поддержать работу украинской энергосистемы.
Ранее в своём видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углём и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углём предстоящей зимой.
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«Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь который, мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года», - отметил Владимир Зеленский.